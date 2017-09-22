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Дальнее зарубежье 22.09.2017 20:36

Лидер Иракского Курдистана: референдум о самоопределении нужен региону, поскольку Багдад не выполнил своих обязательств

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил на митинге в столице региона Эрбиле, что референдум о самоопределении должен состояться, поскольку центральное правительство Ирака не смогло исполнить своих конституционных обязательств.

"Мы собрались, чтобы говорить в один голос и сказать в один голос - "да" независимости", - приводит курдский телеканал "Рудау" слова М.Барзани, сказанные во время выступления на стадионе Франсо Харири.

"Мы не можем жить вместе с Багдадом, мы пытались много раз", - продолжил он.

М.Барзани при этом обвинил центральное правительство Ирака в нарушении конституции страны, в неспособности выстроить партнерство с курдами и в нехватке демократии.

В то же время лидер Иракского Курдистана уточнил, что хотя референдум должен состояться, однако после него придет время для диалога.

"Референдум это не возведение границ, это не принятие статус-кво, но это первый шаг по направлению к независимости", - подчеркнул М.Барзани.

По словам М.Барзани, независимый Курдистан должен быть федеративным, парламентским и демократическим государством.

Глава региона призвал жителей региона прийти на избирательные участки 25 сентября. "Рудау" отмечает, что М.Барзани также обратился к тем, что угрожал Иракскому Курдистану мерами в связи с готовящимся референдумом.

"Курдов наказывали сотню лет, разве этого недостаточно?" - сказал он.

Участники референдума 25 сентября должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали как иракские парламентарии, так и иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.

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Тэги: КУРДИСТАН, ЛИДЕР, РЕФЕРЕНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]