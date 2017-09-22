Лидер Иракского Курдистана: референдум о самоопределении нужен региону, поскольку Багдад не выполнил своих обязательств

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил на митинге в столице региона Эрбиле, что референдум о самоопределении должен состояться, поскольку центральное правительство Ирака не смогло исполнить своих конституционных обязательств.
"Мы собрались, чтобы говорить в один голос и сказать в один голос - "да" независимости", - приводит курдский телеканал "Рудау" слова М.Барзани, сказанные во время выступления на стадионе Франсо Харири.
"Мы не можем жить вместе с Багдадом, мы пытались много раз", - продолжил он.
М.Барзани при этом обвинил центральное правительство Ирака в нарушении конституции страны, в неспособности выстроить партнерство с курдами и в нехватке демократии.
В то же время лидер Иракского Курдистана уточнил, что хотя референдум должен состояться, однако после него придет время для диалога.
"Референдум это не возведение границ, это не принятие статус-кво, но это первый шаг по направлению к независимости", - подчеркнул М.Барзани.
По словам М.Барзани, независимый Курдистан должен быть федеративным, парламентским и демократическим государством.
Глава региона призвал жителей региона прийти на избирательные участки 25 сентября. "Рудау" отмечает, что М.Барзани также обратился к тем, что угрожал Иракскому Курдистану мерами в связи с готовящимся референдумом.
"Курдов наказывали сотню лет, разве этого недостаточно?" - сказал он.
Участники референдума 25 сентября должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.
Однако намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали как иракские парламентарии, так и иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.
Глава МИД Азербайджана в пятницу в Нью-Йорке встретится с посредниками по Карабаху
МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах
Парламент Азербайджана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга налаживают сотрудничество
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»