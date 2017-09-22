Путин считает необходимым усилить систему контроля для борьбы с перевозками нелегалов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания системы контроля над пассажирскими перевозками для борьбы с нелегалами.

"Что касается нелегальных перевозок, то в целом нужно усиливать контроль", - сказал он на заседании президиума Госсовета.

"Должна быть система мер, которая понимала бы, где, кто, как, по каким маршрутам перевозит, на каких условиях. Об этом нужно системно подумать", - добавил глава государства.

Президент также поддержал прозвучавшее на заседании предложение о создании комплексной системы информирования и контроля на междугородном сообщении, которая позволит вывести нелегальных перевозчиков из тени, а также повысит прозрачность и безопасность перевозок.

"Договорились, мы в сегодняшнем решении как раз так, как вы сформулировали эту просьбу, так ее и запишем: разработать соответствующую систему борьбы с нелегальными перевозками", - сказал В.Путин.