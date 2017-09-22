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Дальнее зарубежье 22.09.2017 21:07

Глава ЕП пригласил Макрона выступить перед евродепутатами о реформе ЕС

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона выступить на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Не для формального выступления, а для презентации европейским депутатам - так как Европейский парламент хочет быть сердцем реформ - своих идей по реформированию Европейского союза", - сказал А.Таяни на совместной с Э.Макроном пресс-конференции в Елисейском дворце во время своего визита в Париж в пятницу.

По его словам, в октябре-ноябре предполагается приступить к масштабным дебатам "о будущем Европы, об изменениях, которые мы предпримем на благо наших сограждан".

Он горячо поддержал инициативу президента Э.Макрона обсудить со своими гражданами актуальные проблемы Европы.

"Я сказал, что готов открыть двери Европейского парламента в Страсбурге, прекрасном французском городе, чтобы организовать вместе с ним, с французскими гражданами такое событие, но с добавлением к французским гражданами граждан итальянских, германских, испанских, португальских... Чтобы действительно провести эти конкретные дебаты с гражданами при участии президента Французской Республики, который объяснит свои идеи", - заявил председатель Европейского парламента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ


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