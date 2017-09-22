Премьер Филип просит включить в повестку дня сессии ГА ООН пункт о выводе иностранных войск с территории Молдавии

Премьер-министр Молдавии Павел Филипп, выступая в пятницу с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских военнослужащих с территории республики, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, он обратился к международному сообществу с просьбой поддержать включение в повестку дня нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта о выводе иностранных войск с территории Молдавии. П.Филип отметил, что "вопреки основополагающим принципам международного права, а также положениям Конституции Молдавии и собственным международным обязательствам Российской Федерации, ее войска не были выведены с территории Молдавии".

В то же время он отметил, что контингент российских миротворцев имеет законный статус в Молдавии, в отличие от Оперативной Группы российских войск.

"Военные учения, которые проводят в Приднестровском регионе российские войска, при участии незаконных вооруженных формирования тираспольского сепаратистского режима, являются настоящим вызовом безопасности Молдавии. Эти действия грубо противоречат обязательствам строго соблюдать принцип нейтралитета по отношению к сторонам конфликта. Мы подтверждаем, что настаиваем на полном и безусловном выводе так называемой ОГРВ, которая является правопреемницей бывшей 14-й советской армии, незаконно находящейся на территории Республики Молдова", - заявил П.Филип.

Говоря об урегулировании приднестровского конфликта, он сказал, что "этот конфликт не является этническим или религиозным, он подпитывается в том числе от пребывания иностранных войск на территории страны".

П.Филип подчеркнул, что Молдавия выступает в дальнейшем за нахождение жизнеспособного решения приднестровской проблемы в рамках переговорного процесса в формате "5+2", при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии и предоставлением особого статуса левобережью Днестра".

"Считаем, что процессу урегулирования конфликта можно было бы способствовать путем преобразования нынешних миротворческих сил, в котором участвует контингент Российской Федерации, в многонациональную миссию под международным мандатом", - заявил П.Филип.

В своем выступлении и премьер Молдавии также поддержал "усилия ООН, направленные на пресечение угроз в адрес международной безопасности".