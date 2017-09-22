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Дальнее зарубежье 22.09.2017 22:06

Лавров сравнивает с детьми в детском саду поведение США и КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний с поведением детей в детском саду.

"Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, - как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - заявил С.Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.

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Тэги: ЛАВРОВ, КНДР, ЭМОЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]