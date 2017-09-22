Лавров сравнивает с детьми в детском саду поведение США и КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил поведение США и КНДР в сложившейся ситуации вокруг северокорейских ракетно-ядерных испытаний с поведением детей в детском саду.

"Мы с Китайской Народной Республикой будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода, - как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - заявил С.Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам Генассамблеи ООН.