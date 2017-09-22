Раздела Сирии допустить нельзя, цепная реакция пойдет по всему региону - Лавров

Нельзя допускать раздела Сирии на зоны влияния, это приведет к цепной реакции по всему Ближневосточному региону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никакого раздела допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Министр напомнил, что зоны деэскалации в Сирии создаются на временной основе - на шестимесячный период.