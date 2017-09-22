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Дальнее зарубежье 22.09.2017 21:15

Раздела Сирии допустить нельзя, цепная реакция пойдет по всему региону - Лавров

Нельзя допускать раздела Сирии на зоны влияния, это приведет к цепной реакции по всему Ближневосточному региону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никакого раздела допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Министр напомнил, что зоны деэскалации в Сирии создаются на временной основе - на шестимесячный период.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, РАЗДЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]