Лавров предостерегает от разрушения договоренностей с Тегераном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что "вскрытие" договорённости по иранскому атому сродни его разрушению.

"Программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией СБ ООН, и вскрывать эту программу равносильно тому, что перечеркнуть все достигнутое. Это все прекрасно понимают", - сказал С.Лавров журналистам на пресс-конференции в ООН в пятницу.