Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 16° 23°

Дальнее зарубежье 22.09.2017 22:18

Лавров предостерегает от разрушения договоренностей с Тегераном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что "вскрытие" договорённости по иранскому атому сродни его разрушению.

"Программа эта имеет законченный вид, она одобрена резолюцией СБ ООН, и вскрывать эту программу равносильно тому, что перечеркнуть все достигнутое. Это все прекрасно понимают", - сказал С.Лавров журналистам на пресс-конференции в ООН в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


Лавров и глава МИД Ирана расценивают американский удар по Сирии как наносящий ущерб борьбе с терроризмом Лавров 7 апреля обсудит с главами МИД Азербайджана и Ирана сотрудничество и взаимодействие на Каспии - Захарова Проблема оружейного эмбарго остается препятствием на пути снятия санкций с Ирана - Лавров Лавров: не все военные объекты Ирана подлежат проверкам Снятие санкций с Ирана полностью отвечает интересам России - Лавров Лавров за прекращение санкций СБ ООН по достижении договоренностей с Ираном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]