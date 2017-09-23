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Дальнее зарубежье 23.09.2017 09:54

Военные самолеты США и Великобритании в пятницу провели серию разведывательных полетов у российских границ на юге Балтики

Разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании в пятницу совершили очередные полеты вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, самолеты британских Королевских ВВС Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и RC-135W с бортовым номером ZZ664, вылетевшие с авиабазы Уоддингтон в Англии, утром вели радиотехническую разведку вблизи морских и сухопутных границ России на юге Балтики.

Затем днем в пятницу вблизи Калининградской области был зафиксирован многочасовой полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным DIVE09, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Кроме того, в регионе Балтики у российских границ совершил полет стратегический высотный разведчик ВВС США U-2S с бортовым номером 80-1083, поднявшийся с британской авиабазы Фэрфорд.

Как сообщалось, накануне у российских границ на Балтике разведку также провели три самолета ВВС США, Великобритании и Швеции.

В ходе стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", проходивших с 14 по 20 сентября, авиация западных стран совершила не менее 44 разведывательных полетов у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также западных границ Белоруссии.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, РАЗВЕДКА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]