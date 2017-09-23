Порошенко: размещение миротворцев ООН в Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН в Донбассе разместится на всей территории региона.

"Конечно, это не будет российский сценарий", - заявил П.Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Торонто.

"Миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", - сказал П.Порошенко.

По итогам переговоров с премьером Канады президент Украины написал в "Фейсбуке": "Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом стремлении опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными".

"Также вместе с премьер-министром мы говорили о ходе реформ в Украине. И я ценю, что Украина остается одной из приоритетных стран для международной помощи Канады", - отметил П.Порошенко.