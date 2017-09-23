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Дальнее зарубежье 23.09.2017 10:28

Гуманитарную помощь жителям зоны деэскалации в сирийской провинции Хомс доставили российские военнослужащие

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) доставили очередной груз гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс, раздача продуктов была организована на пункте пропуска в Дар-эль-Кабире.

"Сегодня в очередной раз в населенный пункт Дар-эль-Кабира Центром по примирению доставлен гуманитарный конвой с продуктами первой необходимости для жителей зоны деэскалации №2, которые нуждаются в гуманитарной помощи. В состав гуманитарного пакета входит мука, чай, рис, сахар и мясные консервы", - сообщил журналистам начальник группы доставки гуманитарных грузов Центра по примирению враждующих сторон подполковник Федор Очинский.

По его словам, центр постоянно меняет точки доставки гуманитарных грузов, чтобы охватить все население каждой зоны деэскалации.

Пункт пропуска и гуманитарный коридор в Дар-эль-Кабире был развернут более двух месяцев назад. Он позволяет жителям зоны деэскалации в провинции Хомс каждую неделю получать около 10 тонн гуманитарных грузов и обеспечивает доступ к бесплатной медицинской помощи.

В непосредственной близости от гуманитарного коридора находятся позиции боевиков вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия". За режимом прекращения огня в данной зоне следит российская военная полиция при поддержке сирийской армии.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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