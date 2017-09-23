Испытание КНДР водородной бомбы в Тихом океане для РФ менее опасны, чем на северокорейском полигоне - эксперт

Возможное испытание Пхеньяном водородной бомбы над Тихим океаном представляет для российского Дальнего Востока меньшую угрозу, чем ядерные испытания на северокорейском полигоне, считает бывший замглавы МИД РФ и экс-посол РФ в Южной Корее Георгий Кунадзе.

По его словам, "испытания в Тихом океане далеко от берегов России опасны", однако эта опасность не так велика.

"По правде говоря, наш Дальний Восток может пострадать гораздо больше от ядерных испытаний, которые проводятся на северокорейском полигоне, от которого до границы с Россией около 100 км, это вообще ничего", - сказал дипломат "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, какую угрозу представлял бы такой взрыв Дальнему Востоку.

Экс-дипломат подчеркнул, что северокорейский полигон "постепенно вырабатывает свой ресурс" и, вероятно, Пхеньяну придется переносить его в другое место: "Но сейчас (существует - ИФ) опасность того, что при очередном испытании на этом полигоне ущерб будет нанесен нашему Приморью, такие опасения есть".