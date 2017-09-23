Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 16° 23°

СНГ 23.09.2017 11:30

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксирован в субботу утром на камчатском вулкане Карымский, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 15 километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вулкану присвоен один из наиболее угрожающих - "оранжевый" код авиационной опасности.

Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Туристическим компаниям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 метров) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в шести км от вулкана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


Похожие новости


Число погибших при кораблекрушении в Охотском море увеличилось до 57 Подняты уже 54 тела моряков с затонувшего в Охотском море траулера Крушение Ан-28 на Камчатке привело к гибели 10 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]