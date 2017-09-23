Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксирован в субботу утром на камчатском вулкане Карымский, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 15 километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вулкану присвоен один из наиболее угрожающих - "оранжевый" код авиационной опасности.

Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Туристическим компаниям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 метров) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в шести км от вулкана.