Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Встреча Э.Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ состоялась в Нью-Йорке. Она длилась полтора часа», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять детали переговоров.

Ф.Исазаде