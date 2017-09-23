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Карабахский конфликт 23.09.2017 11:03

Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«Встреча Э.Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ состоялась в Нью-Йорке. Она длилась полтора часа», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять детали переговоров.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, МГОБСЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]