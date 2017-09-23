Турция и Россия зафиксировали 10 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в сирийских зонах деэскалации остается стабильной, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Хама и Дамаск", - говорится в сообщении.

Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Идлиб - и три - в провинции Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - отметили в Минобороны.