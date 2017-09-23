Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 16° 23°

СНГ 23.09.2017 12:37

Берлин и Париж работают над предложениями по мандату миротворцев ООН в Донбассе - уполномоченный МИД ФРГ

Французская и немецкая сторона обсуждают свои предложения относительно мандата миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии МИД Германии Андреас Пешке.

"Что касается нашего участия (. . .) Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами потому как мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что после этого последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - сказал он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, намерена ли немецкая сторона подавать свои предложения по мандату миротворческой миссии.

Вместе с тем он не уточнил, будут ли это совместные предложения немецкой и французской сторон. "Я бы так чётко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", - уточнил дипломат.

А.Пешке отметил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос размещения такой миссии в Донбассе.

"Есть предложения Путина (президента России Владимира Путина - ИФ), есть предложения украинской стороны, и мы думаем, что стоит внимательно рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Немецкий дипломат предположил, что такая миссия будет способствовать выполнению Минских договоренностей, "если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон".

А.Пешке допустил возможность нахождения компромисса по мандату миротворческой миссии ООН в Донбассе в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Порошенко встречается с Меркель в Брюсселе Встреча Порошенко, Макрона и Меркель может состояться в ближайшее время - МИД Украины Меркель не видит целесообразности заключать новое соглашение для урегулирования на Украине Порошенко встретился с Меркель на Мальте Меркель призвала Москву приложить дополнительные усилия для деэскалации конфликта на востоке Украины Порошенко осудил нападение в центре Германии на мирных жителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]