Берлин и Париж работают над предложениями по мандату миротворцев ООН в Донбассе - уполномоченный МИД ФРГ

Французская и немецкая сторона обсуждают свои предложения относительно мандата миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии МИД Германии Андреас Пешке.

"Что касается нашего участия (. . .) Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами потому как мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что после этого последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - сказал он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, намерена ли немецкая сторона подавать свои предложения по мандату миротворческой миссии.

Вместе с тем он не уточнил, будут ли это совместные предложения немецкой и французской сторон. "Я бы так чётко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", - уточнил дипломат.

А.Пешке отметил, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос размещения такой миссии в Донбассе.

"Есть предложения Путина (президента России Владимира Путина - ИФ), есть предложения украинской стороны, и мы думаем, что стоит внимательно рассмотреть этот вопрос", - добавил он.

Немецкий дипломат предположил, что такая миссия будет способствовать выполнению Минских договоренностей, "если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон".

А.Пешке допустил возможность нахождения компромисса по мандату миротворческой миссии ООН в Донбассе в ближайшее время.