Колонию редких сурков нашли в заповеднике на берегу Байкала

Научная экспедиция по поиску черношапочного сурка, который занесен в Красную книгу РФ, успешно завершилась в Байкало-Ленском заповеднике на территории Иркутской области, сообщила пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедное Прибайкалье".
"Научным сотрудникам удалось обнаружить колонию животных в горах и впервые за историю заповедника зафиксировать их на фото и видео", - говорится в сообщении.
Ранее сведения об обитании черношапочного сурка на восточном склоне Байкальского хребта были обрывочными. Известно, что в 1960-70-х годах сурков добывали рабочие геологической базы "Байкалсамоцвет" на будущей территории заповедника. Однако попытка найти колонию зверьков в начале 1990-х результата не принесла.
В этом году во время недельной экспедиции трое научных сотрудников и два волонтера "Заповедного Прибайкалья" прошли порядка 80 км, поднялись по ущелью реки Рита, преодолели горный перевал и обнаружили колонию из семи сурков на каменистом участке, окруженном зарослями кедрового стланика.
"Сурки, живущие на Байкальском хребте, человека воспринимали, как серьезную опасность - зверьки редко свистели, близко не подпускали, сразу прятались в убежища и долго не появлялись на поверхности", - цитирует пресс-служба заместителя директора "Заповедного Прибайкалья" по науке Светлану Бабину.
По данным ученых, черношапочные сурки живут семьями. Несколько семей, норки которых расположены на легко преодолимом для животных расстоянии, образуют колонию.
"Колония, обнаруженная экспедицией "Заповедного Прибайкалья", состоит из трех семей, по 1-4 особи в каждой. Всего специалистам удалось насчитать семь разных зверьков", - говорится в сообщении.
Научные сотрудники "Заповедного Прибайкалья" планируют дальнейшие наблюдения за обнаруженной колонией, чтобы выявить экологические особенности черношапочного сурка, способствующие его выживанию в экстремальных условиях.
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