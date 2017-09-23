Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 16° 23°

Дальнее зарубежье 23.09.2017 14:17

Трамп хочет найти общий язык с Россией, но для этого Москва должна изменить поведение - спецпредставитель госдепа США по Украине

Президент США Дональд Трамп готов выстраивать отношения с Россией, опираясь на принципы безопасности и защиты национальных интересов Америки, заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - сказал К.Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

Вместе с тем, по словам К.Волкера, такую позицию не следует рассматривать как антироссийскую. "Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - заявил спецпредставитель.

Он добавил, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации "российские власти немного привыкли к тому, что им многое сходит с рук".

"Во время последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Впрочем, этого не произошло", - констатировал спецпредставитель США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ГОСДЕП


Похожие новости


Поставки летального оружия США на Украину могут вовлечь Америку в военный конфликт в Донбассе - Пушков Порошенко находится с рабочим визитом в США Порошенко намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе - глава МИД Украины Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия - Мэттис Глава Пентагона прибыл в Киев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]