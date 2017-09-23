Трамп хочет найти общий язык с Россией, но для этого Москва должна изменить поведение - спецпредставитель госдепа США по Украине

Президент США Дональд Трамп готов выстраивать отношения с Россией, опираясь на принципы безопасности и защиты национальных интересов Америки, заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - сказал К.Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.
Вместе с тем, по словам К.Волкера, такую позицию не следует рассматривать как антироссийскую. "Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - заявил спецпредставитель.
Он добавил, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации "российские власти немного привыкли к тому, что им многое сходит с рук".
"Во время последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Впрочем, этого не произошло", - констатировал спецпредставитель США.
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