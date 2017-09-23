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СНГ 23.09.2017 14:53

Подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-07" на Байконуре идет по графику

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения "Союз-2-1А" с космическим аппаратом "Прогресс МС-07", сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник в субботу.

"Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.Королёва завершили автономные проверки систем корабля и проводят комплексные испытания систем, в ходе которых проверяется взаимодействие и взаимное влияние оборудования корабля", - сказал собеседник агентства.

Космический грузовик "Прогресс МС-07" планируется запустить 12 октября в 12:32 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-07" доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2450 кг груза и оборудования, в том числе посылки экипажу, продовольствие, 705 кг топлива, 50 кг кислорода и воздуха, 420 кг воды.

На борту МКС сейчас работают два россиянина - Сергей Рязанский, стартовавший 28 июля и Александр Мисуркин, стартовавший в космос 12 сентября. Грузы корабля должны обеспечить их дальнейший полёт.

До конца года с Байконура планируется выполнить еще один пуск по пилотируемой программе - на 17 декабря намечен пуск корабля "Союз МС-07". На орбиту должны будут отправиться россиянин космонавт Антон Шкаплеров, астронавты американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОСМОС, ПУСК, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]