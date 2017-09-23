На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения "Союз-2-1А" с космическим аппаратом "Прогресс МС-07", сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник в субботу.

"Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.Королёва завершили автономные проверки систем корабля и проводят комплексные испытания систем, в ходе которых проверяется взаимодействие и взаимное влияние оборудования корабля", - сказал собеседник агентства.

Космический грузовик "Прогресс МС-07" планируется запустить 12 октября в 12:32 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-07" доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2450 кг груза и оборудования, в том числе посылки экипажу, продовольствие, 705 кг топлива, 50 кг кислорода и воздуха, 420 кг воды.

На борту МКС сейчас работают два россиянина - Сергей Рязанский, стартовавший 28 июля и Александр Мисуркин, стартовавший в космос 12 сентября. Грузы корабля должны обеспечить их дальнейший полёт.

До конца года с Байконура планируется выполнить еще один пуск по пилотируемой программе - на 17 декабря намечен пуск корабля "Союз МС-07". На орбиту должны будут отправиться россиянин космонавт Антон Шкаплеров, астронавты американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.