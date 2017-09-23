Руководство Армении не желает конструктивно подходить к урегулированию карабахского конфликта, заявляют в Баку

Риторика войны и бойкотирование субстантивных переговоров говорят о нежелании руководства Армении конструктивно подходить к урегулированию карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Заявления военно-политического руководства Армении, риторика войны, бойкотирование субстантивных переговоров и выдвижение условий открыто говорит о нежелании Еревана конструктивно подходить к урегулированию конфликта»,- заявил Э.Ммамедъяров в ходе выступления на ежегодной координационной встрече глав МИД Организации Исламского Сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

«Урегулирование конфликта возможно лишь в рамках международно-признанных границ и территориальной целостности Азербайджана»,- отметил Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде