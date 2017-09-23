Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 27° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 16° 23°

Дальнее зарубежье 23.09.2017 15:32

Глава движения "Не покорившаяся Франция" призывает парижан выйти в субботу на акцию против трудовых реформ Макрона

Лидер движения "Не покорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон обратился с призывом к французам принять участие в демонстрации, которая состоится в субботу в Париже, передают западные СМИ.

По словам Ж.-Л.Меланшона, жители страны должны опротестовать реформы трудового законодательства, ранее предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ожидается, что демонстрация начнется около 14:00 по местному времени (15:00 МСК). При этом руководство движения намерено на 150 автобусах доставить в Париж участников акции из других французских городов.

Положения реформы трудового законодательства Франции детально охватывают такие вопросы, как разработка компаниями планов по сокращению рабочих мест, уменьшение размера компенсаций работникам за незаконное увольнение, а также другие отношения между субъектами национального трудового права.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ, ПРОТЕСТ, ПРИЗЫВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]