По словам Ж.-Л.Меланшона, жители страны должны опротестовать реформы трудового законодательства, ранее предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ожидается, что демонстрация начнется около 14:00 по местному времени (15:00 МСК). При этом руководство движения намерено на 150 автобусах доставить в Париж участников акции из других французских городов.
Положения реформы трудового законодательства Франции детально охватывают такие вопросы, как разработка компаниями планов по сокращению рабочих мест, уменьшение размера компенсаций работникам за незаконное увольнение, а также другие отношения между субъектами национального трудового права.
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