В МИД ФРГ отрицают вероятность изменения политики Берлина в отношении Украины после выборов

Внешняя политика ФРГ в отношении Украины после парламентских выборов в Германии не изменится, в частности, в рамках "нормандского формата" и в сфере поддержки реформ, заявил уполномоченный немецкого МИД по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Андреас Пешке.

"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат агентству "Интерфакс-Украина".

"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе Украины... мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате", - добавил А.Пешке.