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Дальнее зарубежье 23.09.2017 16:07

В МИД ФРГ отрицают вероятность изменения политики Берлина в отношении Украины после выборов

Внешняя политика ФРГ в отношении Украины после парламентских выборов в Германии не изменится, в частности, в рамках "нормандского формата" и в сфере поддержки реформ, заявил уполномоченный немецкого МИД по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Андреас Пешке.

"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат агентству "Интерфакс-Украина".

"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе Украины... мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате", - добавил А.Пешке.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]