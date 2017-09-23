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Внешняя политика 23.09.2017 15:37

Главы МИД Азербайджана и Палестины обсудили перспективы развития

Министры иностранных дел Азербайджана и Палестины Эльмар Мамедъяров и Рияд Аль-Малики обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

Э.Мамедъяров и Р.Аль-Малики встретились на полях 72-ой Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи министры обменялись мнениями по развитию перспектив развития связей между Азербайджаном и Палестиной»,- говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили внимание и гуманитарную поддержку Азербайджана Палестине.

Аз

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]