Главы МИД Азербайджана и Палестины обсудили перспективы развития

Министры иностранных дел Азербайджана и Палестины Эльмар Мамедъяров и Рияд Аль-Малики обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

Э.Мамедъяров и Р.Аль-Малики встретились на полях 72-ой Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи министры обменялись мнениями по развитию перспектив развития связей между Азербайджаном и Палестиной»,- говорится в сообщении.

Собеседники высоко оценили внимание и гуманитарную поддержку Азербайджана Палестине.

Аз

Ф.Исазаде