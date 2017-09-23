Глава МИД Азербайджана и Генсек ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана и Генеральный секретарь ОБСЕ Эльмар Мамедъяров и Томас Гремингер обсудили урегулирование карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров и Т.Гремингер встретились в субботу в Нью-Йорке на полях 72-ой Генассамблеи ООН.

«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о текущем статусе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Он также отметил, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ и все мировое сообщество не приемлет существующий статус-кво», - говорится в сообщении.

Азербайджанский министр подчеркнул необходимость освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий для достижения подвижек в урегулировании конфликта.

«Э.Мамедъяров еще раз напомнил о неприемлемости изменения международно-признанных границ путем применения силы, а также необходимости урегулирования конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности, незыблемости границ на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН»,- говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.

Ф.Исазаде