Глава МИД Азербайджана и Генсек ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана и Генеральный секретарь ОБСЕ Эльмар Мамедъяров и Томас Гремингер обсудили урегулирование карабахского конфликта.
Э.Мамедъяров и Т.Гремингер встретились в субботу в Нью-Йорке на полях 72-ой Генассамблеи ООН.
«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о текущем статусе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Он также отметил, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ и все мировое сообщество не приемлет существующий статус-кво», - говорится в сообщении.
Азербайджанский министр подчеркнул необходимость освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий для достижения подвижек в урегулировании конфликта.
«Э.Мамедъяров еще раз напомнил о неприемлемости изменения международно-признанных границ путем применения силы, а также необходимости урегулирования конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности, незыблемости границ на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН»,- говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.
Ф.Исазаде
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