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Карабахский конфликт 23.09.2017 16:41

Глава МИД Азербайджана и Генсек ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование

Министр иностранных дел Азербайджана и Генеральный секретарь ОБСЕ Эльмар Мамедъяров и Томас Гремингер обсудили урегулирование карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров и Т.Гремингер встретились в субботу в Нью-Йорке на полях 72-ой Генассамблеи ООН.

«Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о текущем статусе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Он также отметил, что сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ и все мировое сообщество не приемлет существующий статус-кво», - говорится в сообщении.

Азербайджанский министр подчеркнул необходимость освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий для достижения подвижек в урегулировании конфликта.

«Э.Мамедъяров еще раз напомнил о неприемлемости изменения международно-признанных границ путем применения силы, а также необходимости урегулирования конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности, незыблемости границ на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН»,- говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]