ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в развитие проектов в Узбекистане еще $3 млрд, после 2022г смотрит на газохимию

"У нас инвестиции на конец этого года на территории Узбекистана составят около $6 млрд. Я включаю сюда и развитие проекта Гиссар ($1,5 млрд) и полное развитие Кандыма, который мы надеемся в декабре завершить и ввести в эксплуатацию", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Еще дополнительных инвестиций, которые мы планируем сделать для полного развития всех объектов Кандыма и Гиссара - $3 млрд", - добавил он.
"Весь газ, добываемый нашей компанией в Узбекистане, по контракту это газ экспортного направления", - уточнил глава компании. Он также напомнил, что есть поручение президента Узбекистана подготовить новые инициативы после завершения инвестиционного цикла "ЛУКОЙЛа по действующим проектам.
"Мы считаем, что где-то в 2021-2022гг завершим наш инвестиционный цикл полностью здесь, и нам надо проработать вопросы о дальнейших переделах газа, добываемого на территории Узбекистана - это газохимия. Мы над этим работаем и будем готовы через определенное время представить наши инициативы", - сказал В.Алекперов.
"Сегодня это достаточно сложно логистически, рынок потребления находится достаточно удаленно от Узбекистана, поэтому прорабатываем все сквозные экономики, в том числе и до конечного потребителя", - пояснил он.
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу с посредниками по Карабаху
Митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов
Глава МИД Азербайджана и Генсек ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Курс манат/доллар на 25 сентября - 1,7008 AZN/$1
ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже
Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению «Cisco C300V Email Security Virtual Appliance 1Y Licenses»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»