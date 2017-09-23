ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в развитие проектов в Узбекистане еще $3 млрд, после 2022г смотрит на газохимию

"ЛУКОЙЛ" планирует сделать новые предложения по дальнейшему инвестиционному циклу на территории Узбекистана.

"У нас инвестиции на конец этого года на территории Узбекистана составят около $6 млрд. Я включаю сюда и развитие проекта Гиссар ($1,5 млрд) и полное развитие Кандыма, который мы надеемся в декабре завершить и ввести в эксплуатацию", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Еще дополнительных инвестиций, которые мы планируем сделать для полного развития всех объектов Кандыма и Гиссара - $3 млрд", - добавил он.

"Весь газ, добываемый нашей компанией в Узбекистане, по контракту это газ экспортного направления", - уточнил глава компании. Он также напомнил, что есть поручение президента Узбекистана подготовить новые инициативы после завершения инвестиционного цикла "ЛУКОЙЛа по действующим проектам.

"Мы считаем, что где-то в 2021-2022гг завершим наш инвестиционный цикл полностью здесь, и нам надо проработать вопросы о дальнейших переделах газа, добываемого на территории Узбекистана - это газохимия. Мы над этим работаем и будем готовы через определенное время представить наши инициативы", - сказал В.Алекперов.

"Сегодня это достаточно сложно логистически, рынок потребления находится достаточно удаленно от Узбекистана, поэтому прорабатываем все сквозные экономики, в том числе и до конечного потребителя", - пояснил он.