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СНГ 23.09.2017 17:15

ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в развитие проектов в Узбекистане еще $3 млрд, после 2022г смотрит на газохимию

"ЛУКОЙЛ" планирует сделать новые предложения по дальнейшему инвестиционному циклу на территории Узбекистана.

"У нас инвестиции на конец этого года на территории Узбекистана составят около $6 млрд. Я включаю сюда и развитие проекта Гиссар ($1,5 млрд) и полное развитие Кандыма, который мы надеемся в декабре завершить и ввести в эксплуатацию", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Еще дополнительных инвестиций, которые мы планируем сделать для полного развития всех объектов Кандыма и Гиссара - $3 млрд", - добавил он.

"Весь газ, добываемый нашей компанией в Узбекистане, по контракту это газ экспортного направления", - уточнил глава компании. Он также напомнил, что есть поручение президента Узбекистана подготовить новые инициативы после завершения инвестиционного цикла "ЛУКОЙЛа по действующим проектам.

"Мы считаем, что где-то в 2021-2022гг завершим наш инвестиционный цикл полностью здесь, и нам надо проработать вопросы о дальнейших переделах газа, добываемого на территории Узбекистана - это газохимия. Мы над этим работаем и будем готовы через определенное время представить наши инициативы", - сказал В.Алекперов.

"Сегодня это достаточно сложно логистически, рынок потребления находится достаточно удаленно от Узбекистана, поэтому прорабатываем все сквозные экономики, в том числе и до конечного потребителя", - пояснил он.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЛУКОЙЛ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]