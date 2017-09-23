Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 18° 26° 25 Сен 16° 26° 26 Сен 15° 23°

Дальнее зарубежье 23.09.2017 17:46

Ввод миротворцев ООН в Донбасс обеспечит условия для проведения местных выборов - представитель США

Введение миротворческих сил ООН в Донбасс позволит обеспечить условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - сказал К.Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории. Кроме того, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование. Это должна быть серия выборов", - предположил К.Уолкер.

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия прибегнуть к эскалации боевых действий в Донбассе в случае, если не удастся найти понимание в вопросе отправки в регион миротворцев ООН, К.Волкер сказал: "Это возможно. Пока этого не происходит. Напротив, в последние недели отмечается снижение уровня напряжения по сравнению с предыдущими месяцами. Это не значит, что обострения не будет. Россиянам свойственно сначала поднажать".

"Гарантий успеха в процессе урегулирования нет. Но четкий, прагматичный и последовательный подход дает наилучшие шансы", - заявил К.Волкер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Поставки летального оружия США на Украину могут вовлечь Америку в военный конфликт в Донбассе - Пушков Порошенко находится с рабочим визитом в США Порошенко намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе - глава МИД Украины Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия - Мэттис Глава Пентагона прибыл в Киев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]