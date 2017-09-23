Ввод миротворцев ООН в Донбасс обеспечит условия для проведения местных выборов - представитель США

Введение миротворческих сил ООН в Донбасс позволит обеспечить условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - сказал К.Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.
По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории. Кроме того, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.
"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование. Это должна быть серия выборов", - предположил К.Уолкер.
Отвечая на вопрос о том, может ли Россия прибегнуть к эскалации боевых действий в Донбассе в случае, если не удастся найти понимание в вопросе отправки в регион миротворцев ООН, К.Волкер сказал: "Это возможно. Пока этого не происходит. Напротив, в последние недели отмечается снижение уровня напряжения по сравнению с предыдущими месяцами. Это не значит, что обострения не будет. Россиянам свойственно сначала поднажать".
"Гарантий успеха в процессе урегулирования нет. Но четкий, прагматичный и последовательный подход дает наилучшие шансы", - заявил К.Волкер.
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