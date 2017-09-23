Митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов

Санкционированный Исполнительной властью Баку митинг оппозиции на стадионе «Мехсул» Ясамальского района азербайджанской столицы завершился без инцидентов, сообщает Главное управление полиции (ГУП) Баку.
Согласно информации ГУП, в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. членов и сторонников ряда оппозиционных партий и НПО.
На митинге приняли участие представители Партии Народного Фронта Азербайджана, Партии Классического Народного Фронта, Азербайджанской Народной Партии, Партии Национальной Государственности, а также молодежной организации партии «Мусават», движений Демократия и благосостояние, Мусульманское единство и «NİDA»
Ф.Исазаде
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