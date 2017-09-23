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Внутренняя политика 23.09.2017 19:00

Митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов

Санкционированный Исполнительной властью Баку митинг оппозиции на стадионе «Мехсул» Ясамальского района азербайджанской столицы завершился без инцидентов, сообщает Главное управление полиции (ГУП) Баку.

Согласно информации ГУП, в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. членов и сторонников ряда оппозиционных партий и НПО.

На митинге приняли участие представители Партии Народного Фронта Азербайджана, Партии Классического Народного Фронта, Азербайджанской Народной Партии, Партии Национальной Государственности, а также молодежной организации партии «Мусават», движений Демократия и благосостояние, Мусульманское единство и «NİDA»

Ф.Исазаде

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]