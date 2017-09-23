Меркель призвала немцев голосовать за консерваторов, отметив наличие множества неопределившихся избирателей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась с призывом к жителям Германии голосовать на парламентских выборах за альянс "Христианско-демократического союза" (ХДС) и "Христианско-социального союза" (ХСС), выступив в немецком городе Штральзунд, передают в субботу западные СМИ.

"Мы хотим усилить вашу мотивацию голосовать (именно за альянс ХДС/ХСС - ИФ), в то время как множество избирателей по-прежнему не уверены в своем выборе", - обратилась к избирателям А.Меркель.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что блок ХДС/ХСС при условии победы на выборах будет уделять особо внимание экономическим вопросам, а также социальной справедливости.

Накануне немецкая газета "Бильд" распространила результаты опроса компании YouGov, согласно которому, каждый второй немец хотел бы ухода А.Меркель с руководящей должности.

Парламентские выборы в Германии, по результатам которых будет сформировано правительство ФРГ, состоятся в воскресенье 24 сентября.