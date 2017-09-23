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Дальнее зарубежье 23.09.2017 19:34

Меркель призвала немцев голосовать за консерваторов, отметив наличие множества неопределившихся избирателей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась с призывом к жителям Германии голосовать на парламентских выборах за альянс "Христианско-демократического союза" (ХДС) и "Христианско-социального союза" (ХСС), выступив в немецком городе Штральзунд, передают в субботу западные СМИ.

"Мы хотим усилить вашу мотивацию голосовать (именно за альянс ХДС/ХСС - ИФ), в то время как множество избирателей по-прежнему не уверены в своем выборе", - обратилась к избирателям А.Меркель.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что блок ХДС/ХСС при условии победы на выборах будет уделять особо внимание экономическим вопросам, а также социальной справедливости.

Накануне немецкая газета "Бильд" распространила результаты опроса компании YouGov, согласно которому, каждый второй немец хотел бы ухода А.Меркель с руководящей должности.

Парламентские выборы в Германии, по результатам которых будет сформировано правительство ФРГ, состоятся в воскресенье 24 сентября.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ИЗБИРАТЕЛИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]