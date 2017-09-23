Глава МИД Сирии подчеркнул важную роль России и Ирана в разрешении сирийского кризиса, с которой контрастирует позиция Турции

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в субботу заявил, что усилия России и Ирана оказывают положительное влияние на процесс выработки решения по урегулированию сирийского кризиса.
"Позиция Турции сильно контрастирует с положительной и конструктивной ролью, которую играют Россия и Иран", - сказал министр, выступая с речью на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
В.Муаллем подверг резкой критике поддержку террористов со стороны Анкары. "В настоящий момент Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает осуществлять агрессивную политику против сирийского народа", - заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.
"Турция живет иллюзиями относительно того, что с помощью терроризма она может добиться осуществления своих подрывных планов как в Сирии, так и в других странах региона", - добавил В.Муаллем.
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