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Дальнее зарубежье 23.09.2017 20:08

Глава МИД Сирии подчеркнул важную роль России и Ирана в разрешении сирийского кризиса, с которой контрастирует позиция Турции

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в субботу заявил, что усилия России и Ирана оказывают положительное влияние на процесс выработки решения по урегулированию сирийского кризиса.

"Позиция Турции сильно контрастирует с положительной и конструктивной ролью, которую играют Россия и Иран", - сказал министр, выступая с речью на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В.Муаллем подверг резкой критике поддержку террористов со стороны Анкары. "В настоящий момент Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает осуществлять агрессивную политику против сирийского народа", - заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

"Турция живет иллюзиями относительно того, что с помощью терроризма она может добиться осуществления своих подрывных планов как в Сирии, так и в других странах региона", - добавил В.Муаллем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]