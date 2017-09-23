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СНГ 23.09.2017 20:43

Главы МИД пяти стран Центральной Азии обсудили с госсекретарем США общую повестку дня и ситуацию в Афганистане

Встреча в формате "С5+1" состоялась в Нью-Йорке.

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Нью-Йорке приняла участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и США в формате "С5+1", сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

"Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и госсекретарь США обменялись мнениями по формирующейся общей повестке дня, прежде всего в сферах экономики, экологии и безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане и перспективам вовлечения этой страны в региональные процессы.

Главы МИД шести стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]