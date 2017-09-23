Главы МИД пяти стран Центральной Азии обсудили с госсекретарем США общую повестку дня и ситуацию в Афганистане

Встреча в формате "С5+1" состоялась в Нью-Йорке.

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Нью-Йорке приняла участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и США в формате "С5+1", сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

"Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и госсекретарь США обменялись мнениями по формирующейся общей повестке дня, прежде всего в сферах экономики, экологии и безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане и перспективам вовлечения этой страны в региональные процессы.

Главы МИД шести стран обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.