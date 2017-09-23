Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу с посредниками по Карабаху

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проводят в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Э.Мамедъяров сейчас проводит встречу с армянским коллегой Э.Налбандяном и сопредседателями МГ ОБСЕ», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в твиттер.

На встрече обсуждается урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде