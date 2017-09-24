Направление северокорейских ракет на США является "уже неизбежностью" как реакция на "суицидальную миссии" американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Этот человек попытался оскорбить высшее достоинство моей страны, назвал нас любителями ракет. Сделав это, он совершил необратимую ошибку. Сейчас направление наших ракет на континентальную территорию Соединенных Штатов можно считать уже неизбежностью", - сказал он, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сам Трамп отправляется на суицидальную миссию. Если ни в чем не повинные жизни в США будут потеряны из-за этой суицидальной атаки, виновен в этом будет только Трамп", - продолжил министр иностранных дел Северной Кореи.

Ли Ён Хо привел слова лидера КНДР Ким Чен Ына, где тот заявил, что заставит Д.Трампа "дорого заплатить за его речь, в которой он обещал полностью ликвидировать КНДР".

"Возможно, Трамп был не в курсе, что слова, которые вылетели из его рта, будут сопряжены тяжёлыми последствиями, которые будут значительно серьезнее, чем просто слова, значительно серьезнее, чем то, что он себе воображает и к чему он готов", - процитировал министр слова главы Северной Кореи.

Ранее президент США Д.Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН вновь назвал Ким Чен Ына "космонавтом-самоубийцей" (Rocket Man - букв. ракетный человек, ИФ) и пообещал полностью уничтожить КНДР, если это будет необходимо для защиты союзников США.