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Регион 24.09.2017 09:57

Ливень вызвал оползни в грузинском Кобулети, две семьи пришлось эвакуировать

Сильный ливень, обрушившийся в ночь на воскресенье на черноморское побережье Грузии, привел к сходу оползней сразу в нескольких местах в курортном городе Кобулети, сообщают грузинские СМИ.

По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, из близлежащих к оползням домов спасателям пришлось эвакуировать две семьи, которые доставлены в безопасное место.

Кроме того, один из оползней накрыл легковой автомобиль, в котором находились четверо членов семьи, в том числе двое детей. Оперативно подоспевшие спасатели вызволили всю семью из-под селевого потока, сообщает агентство.

Сообщается также о несчастном случае, происшедшем в Кобулети в море, где двумя часами раньше утонула женщина в возрасте до 40 лет. По данным агентства, предположительно, она являлась гражданкой России.

По этому факту начато следствие по статье 115-ой УК Грузии "доведение до самоубийства".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИВЕНЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]