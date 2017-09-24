Ливень вызвал оползни в грузинском Кобулети, две семьи пришлось эвакуировать

Сильный ливень, обрушившийся в ночь на воскресенье на черноморское побережье Грузии, привел к сходу оползней сразу в нескольких местах в курортном городе Кобулети, сообщают грузинские СМИ.
По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, из близлежащих к оползням домов спасателям пришлось эвакуировать две семьи, которые доставлены в безопасное место.
Кроме того, один из оползней накрыл легковой автомобиль, в котором находились четверо членов семьи, в том числе двое детей. Оперативно подоспевшие спасатели вызволили всю семью из-под селевого потока, сообщает агентство.
Сообщается также о несчастном случае, происшедшем в Кобулети в море, где двумя часами раньше утонула женщина в возрасте до 40 лет. По данным агентства, предположительно, она являлась гражданкой России.
По этому факту начато следствие по статье 115-ой УК Грузии "доведение до самоубийства".
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