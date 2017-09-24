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24.09.2017 10:09

Посредники по урегулированию конфликта в Карабахе обсудили c главами МИД Азербайджана и Армении встречу лидеров двух стран - ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорь Попов (Россия) Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) в ходе встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном обсудили подготовку к встрече президентов двух стран, говорится в заявлении ОБСЕ, размещенном в воскресенье на сайте организации.

«Сопредседатели МГ ОБСЕ 22-23 сентября встретились по отдельности, а затем совместно с министром иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъяровым и главой МИД Армении Э.Налбандяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН. К сопредседателям присоединился личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», говорится в заявлении.

«Основная цель консультаций заключалась в обсуждении текущей ситуации в зоне конфликта, изучении путей активизации переговорного процесса и подготовке к предстоящей встрече между президентами Азербайджана и Армении»,- отмечается в заявлении.

Посредники урегулирования конфликта ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по остальным ключевым вопросам урегулирования.

«Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в подготовке к успешной встрече в ближайшем будущем»,- говорится в заявлении.

Сопредседатели также провели встречу с Генсеком ОБСЕ Томасом Гремингерем и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние события в мирном процессе и проинформировать их о подготовке к следующей встрече высокого уровня.

«Сопредседатели намерены отправиться в регион в начале октября»,- говорится в заявлении.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]