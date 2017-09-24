Целью Пхеньяна является баланс сил с США - глава МИД КНДР

КНДР вступила в завершающий этап создания ядерного арсенала, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы успешно провели испытание водородной бомбы для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это часть наших мероприятий, направленных на достижение цели обретения статуса ядерной державы. Тем самым мы вступили в этап завершения обретения ядерного арсенала в соответствии с нашей политикой одновременного развития экономики и ядерных сил", - сказал он.
Глава МИД КНДР отметил, что ядерные силы его страны "являются элементом военного сдерживания, для того, чтобы положить конец ядерной угрозе, исходящей из США, и предотвратить их военное вмешательство".
"Наша конечная цель - это создание баланса сил с США", - подчеркнул он.
По словам главы МИД КНДР, его страна "сегодня должна сделать еще несколько шагов для того, чтобы наконец выйти на этап окончательного формирования ядерных сил".
"Нельзя рассчитывать на то, что КНДР свернет с этого пути, несмотря ни на какие санкции", - заявил Ли Ён Хо. Он также назвал санкции, принятые в отношении КНДР "варварскими и гнусными".
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