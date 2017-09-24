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24.09.2017 12:01

Президент Алиев совершает визит в Нефтчалинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Нефтчалинский район, сообщает сайт главы государства.

В рамках визита глава государства принял участие в открытии подстанции «Нефтчала».

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]