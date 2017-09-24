Инвестиции в проекты в Нефталинском промпарке превысили 45 млн манатов, президент Алиев принял участие в вводе в строй ряда предприятий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии открытия Нефтчалинского промышленного квартала, сообщает сайт главы государства.

Министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что на территории промквартала действуют 9 предприятий и один цех. «Инвестиции резидентов квартала в проекты составили 45,3 млн манатов. Кроме этого, сейчас ведется работа по привлечению новых резидентов для деятельности в квартале», - подчеркнул министр.

Одним из наиболее крупных проектов является совместный азербайджано-иранский завод по производству автомобилей, годовой мощностью 10 тыс. единиц. Инвестиции в проект составили 24 млн манатов. Ввод предприятия в строй запланирован на декабрь 2017 года.

Кроме этого, в квартале действует предприятие по производству кормов для рыб, инвестиции в который составили 12 млн манатов. Президент И.Алиев ввел предприятие в эксплуатацию.

Помимо этого, глава государства принял участие в церемонии ввода в строй предприятия по производству тары для сельскохозяйственных целей (инвестиции в проект составили 1,35 млн манатов), ознакомился с рядом производственных предприятий, которые будут введены в строй в октябре-ноябре 2017 года.

Ф.Исазаде