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Внутренняя политика 24.09.2017 12:55

В Азербайджане арестовано 85 человек из 900 примкнувших к террористической организации ИГИЛ граждан – глава Службы Госбезопасности

Спецслужбы Азербайджана арестовали 85 человек за вступление в ряды террористической организации ИГИЛ (ИГ), заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев.

«В ряды террористической организации ИГИЛ вступило (с начала боевых действий на Ближнем Востоке – ИФ) 900 граждан Азербайджана. Из них 85 человек находятся под арестом»,- сообщил в воскресенье М.Гулиев журналистам.

Он также отметил, что 195 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций были лишены азербайджанского гражданства, согласно закону «О гражданстве».

Ранее «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источник в СГБ сообщал, что 900 граждан Азербайджана состояли в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях в Сирии и Ираке за всю историю вооруженного конфликта в регионе.

По информации, большинство из примкнувших к террористам граждан Азербайджана были убиты в ходе проведенных контртеррористических операций.

Кроме того, также сообщалось о 82 арестованных и 151 лишенных гражданства азербайджанских подданных.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАЖДАНЕ, ИГИЛ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]