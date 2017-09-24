В Азербайджане арестовано 85 человек из 900 примкнувших к террористической организации ИГИЛ граждан – глава Службы Госбезопасности

Спецслужбы Азербайджана арестовали 85 человек за вступление в ряды террористической организации ИГИЛ (ИГ), заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев.

«В ряды террористической организации ИГИЛ вступило (с начала боевых действий на Ближнем Востоке – ИФ) 900 граждан Азербайджана. Из них 85 человек находятся под арестом»,- сообщил в воскресенье М.Гулиев журналистам.

Он также отметил, что 195 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций были лишены азербайджанского гражданства, согласно закону «О гражданстве».

Ранее «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источник в СГБ сообщал, что 900 граждан Азербайджана состояли в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях в Сирии и Ираке за всю историю вооруженного конфликта в регионе.

По информации, большинство из примкнувших к террористам граждан Азербайджана были убиты в ходе проведенных контртеррористических операций.

Кроме того, также сообщалось о 82 арестованных и 151 лишенных гражданства азербайджанских подданных.

Ф.Исазаде