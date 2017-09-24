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Внутренняя политика 24.09.2017 13:16

Спецслужбы Азербайджана проверяют в Ираке достоверность информации о гибели примкнувших к ИГИЛ 300 граждан в ходе контртеррористической операции - глава Службы Госбезопасности

Спецслужбы Азербайджана проверяют информацию о гибели 300 граждан Азербайджана в ходе контртеррористической операции в Ираке, заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев.

«К нам поступила информация о гибели 300 граждан Азербайджана. В настоящее время наши сотрудники находятся в Ираке и проверяют достоверность этих информаций», - заявил М.Гулиев журналистам.

М.Гулиев отметил, что поверившие черную пропаганду граждане Азербайджана присоединились к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и увезли с собой в зону боевых действий свои семьи, в том числе малолетних детей.

«Есть факты гибели и среди этих детей»,- отметил М.Гулиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАЖДАНЕ, ИРАК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]