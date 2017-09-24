Спецслужбы Азербайджана проверяют в Ираке достоверность информации о гибели примкнувших к ИГИЛ 300 граждан в ходе контртеррористической операции - глава Службы Госбезопасности

Спецслужбы Азербайджана проверяют информацию о гибели 300 граждан Азербайджана в ходе контртеррористической операции в Ираке, заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Мадат Гулиев.

«К нам поступила информация о гибели 300 граждан Азербайджана. В настоящее время наши сотрудники находятся в Ираке и проверяют достоверность этих информаций», - заявил М.Гулиев журналистам.

М.Гулиев отметил, что поверившие черную пропаганду граждане Азербайджана присоединились к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и увезли с собой в зону боевых действий свои семьи, в том числе малолетних детей.

«Есть факты гибели и среди этих детей»,- отметил М.Гулиев.

Ф.Исазаде