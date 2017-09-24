Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.55 Brent   56.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 17° 26° 26 Сен 16° 23° 27 Сен 13° 19°

Регион 24.09.2017 14:35

Пожар в Боржомском ущелье Грузии локализован

Пожар, который возник три дня назад в Боржомском ущелье Грузии на территории лесного массива, прилегающего к курортному поселку Цагвери, локализован.

"Огонь локализован. Новых очагов пожара нет, угрозы распространения огня не существует", - заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в воскресенье в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, всю минувшую ночь на месте оставались и продолжали работу более 500 пожарных-спасателей и сотрудников департамента по особым поручениям МВД Грузии, а с утра к тушению очагов возгорания подключились три вертолета - два грузинских и один из Азербайджана.

"Во второй половине дня мы ожидаем еще два вертолета из Турции", - сказал З.Алавидзе.

Министр сообщил, что к 6 километрам дороги, которые проложила тяжелая техника к труднодоступным очагам для пожарных машин, сегодня добавятся еще, чтобы полностью охватить весь периметр, где пока имеют место задымления.

При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и если ветер не усилится, то в ближайшее время пожар полностью будет ликвидирован.

Причина пожара в Боржомском ущелье, который за последний месяц возник уже во второй раз, пока неизвестна. По словам местных жителей, огонь в лесу возник из-за удара молнии. Не уточнена пока и площадь, которую охватил пожар, которая, по разным оценкам, составила до 10 гектаров.

Лесные пожары начались в Грузии в августе из-за засушливого лета. Самые масштабные из них произошли в регионе Самцхе-Джавахети - в Боржомском ущелье, где предположительно сгорело до 100 га уникального леса, а также в большом лесном массиве, прилегающем к горноклиматическому курорту Абастумани.

В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан, Белоруссия, а также Иран. В Боржомском ущелье участвовали тысячи пожарных при поддержке авиации.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6% всей территории Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЕС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


Похожие новости


Вертолеты из Ирана будут задействованы в тушении лесного пожара в Грузии - МИД В Грузии после Боржомского ущелья лесной пожар возник в Ахалцихском районе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]