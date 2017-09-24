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Регион 24.09.2017 15:42

ВВС Турции уничтожили на севере Ирака оружейные склады Рабочей партии Курдистана

Турецкая военная авиация нанесла удары по размещавшимся на севере Ирака оружейным складам и схронам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщает в воскресенье генеральный штаб турецких вооруженных сил.

В коммюнике, размешенном на сайте штаба, говорится, что удары были нанесены по региону Гара накануне, в рамках продолжающейся операции против этой организации на севере Ирака.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, АВИАУДАРЫ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]