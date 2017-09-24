ВВС Турции уничтожили на севере Ирака оружейные склады Рабочей партии Курдистана

Турецкая военная авиация нанесла удары по размещавшимся на севере Ирака оружейным складам и схронам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщает в воскресенье генеральный штаб турецких вооруженных сил.

В коммюнике, размешенном на сайте штаба, говорится, что удары были нанесены по региону Гара накануне, в рамках продолжающейся операции против этой организации на севере Ирака.