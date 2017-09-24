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Дальнее зарубежье 24.09.2017 16:29

Из госдепа США поступают сигналы относительно улучшения отношений с РФ - посол Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что получает сигналы от представителей американского госдепа о готовности к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

"У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента", - сказал П.Антонов в эфире телеканала НТВ в воскресенье.

"Мое первое впечатление - я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня", - заявил дипломат.

"Я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы в дальнейшем ухудшались", - сказал А.Антонов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]