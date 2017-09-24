Из госдепа США поступают сигналы относительно улучшения отношений с РФ - посол Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что получает сигналы от представителей американского госдепа о готовности к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

"У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из госдепартамента", - сказал П.Антонов в эфире телеканала НТВ в воскресенье.

"Мое первое впечатление - я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня", - заявил дипломат.

"Я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы в дальнейшем ухудшались", - сказал А.Антонов.