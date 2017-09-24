Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо в ООН.
"Только что послушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького "рокетмэна" (так Трамп ранее называл лидера КНДР Ким Чен Ына), они долго не протянут", - написал он в Твиттере.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал американского лидера "настоящей угрозой международному миру и безопасности" и "психически-невменяемым человеком с манией величия".
"Я вынужден прокомментировать речь, которую произнес несколько дней назад некто, называющий себя президентом США, который осквернил эту священную трибуну своим присутствием. Он выступил с безрассудными, насильственными словами, которые унижают достоинство народа КНДР. Было бы правильно, если бы и я сейчас ответил на его слова тем же тоном", - сказал Ли Ён Хо.
"Абсурдная реальность состоит в том, что такой человек, как Трамп - это психически-невменяемый человек, мегаломан, этого человека осуждает даже американский народ", - заявил глава МИД КНДР.
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