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Дальнее зарубежье 24.09.2017 18:47

Трамп послушал выступление главы МИД КНДР и сделал вывод, что северокорейские власти "долго не протянут"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо в ООН.

"Только что послушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького "рокетмэна" (так Трамп ранее называл лидера КНДР Ким Чен Ына), они долго не протянут", - написал он в Твиттере.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал американского лидера "настоящей угрозой международному миру и безопасности" и "психически-невменяемым человеком с манией величия".

"Я вынужден прокомментировать речь, которую произнес несколько дней назад некто, называющий себя президентом США, который осквернил эту священную трибуну своим присутствием. Он выступил с безрассудными, насильственными словами, которые унижают достоинство народа КНДР. Было бы правильно, если бы и я сейчас ответил на его слова тем же тоном", - сказал Ли Ён Хо.

"Абсурдная реальность состоит в том, что такой человек, как Трамп - это психически-невменяемый человек, мегаломан, этого человека осуждает даже американский народ", - заявил глава МИД КНДР.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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