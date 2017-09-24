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Дальнее зарубежье 24.09.2017 19:28

Коллажи, изображающие уничтожение американских самолетов и авианосца, распространены в КНДР

Серия фото- и видеоколлажей, на которых смоделировано уничтожение американского бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца "Карл Винсон" северокорейской ракетой "Пукгуксон", распространена в воскресенье на страницах северокорейского интернет-портала "КНДР сегодня", сообщают южнокорейские СМИ.

Эти коллажи были опубликованы вскоре после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР.

Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".

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Тэги: КНДР, США, САМОЛЕТЫ, ФОТОКОЛЛАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]