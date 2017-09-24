Спутник, принадлежащий Управлению национальной разведки США, запущен в ночь на воскресенье с военно-воздушной базы "Ванденберг" в штате Калифорния, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
По его данным, ракета-носитель "Атлас 5" успешно вывела на орбиту спутник NROL-42.
О том, какую миссию будет выполнять этот спутник, американские официальные лица не сообщают.
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