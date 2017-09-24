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Дальнее зарубежье 24.09.2017 20:02

С базы ВВС США "Ванденберг" запущен спутник Управления национальной разведки

Спутник, принадлежащий Управлению национальной разведки США, запущен в ночь на воскресенье с военно-воздушной базы "Ванденберг" в штате Калифорния, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

По его данным, ракета-носитель "Атлас 5" успешно вывела на орбиту спутник NROL-42.

О том, какую миссию будет выполнять этот спутник, американские официальные лица не сообщают.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, СПУТНИК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]