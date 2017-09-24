Иран закрывает коридоры для пролета самолетов, летящих в сторону или со стороны Иракского Курдистана

Тегеран в воскресенье объявил о закрытии коридоров для движения воздушного транспорта в сторону и со стороны Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, такое решение принято Высшим советом национальной безопасности Ирана по запросу иранского правительства накануне проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости. В Тегеране отрицательно относятся к этим планам.