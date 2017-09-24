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Регион 24.09.2017 20:44

Иран закрывает коридоры для пролета самолетов, летящих в сторону или со стороны Иракского Курдистана

Тегеран в воскресенье объявил о закрытии коридоров для движения воздушного транспорта в сторону и со стороны Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, такое решение принято Высшим советом национальной безопасности Ирана по запросу иранского правительства накануне проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости. В Тегеране отрицательно относятся к этим планам.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, САМОЛЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]