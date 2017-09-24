Премьер Турции вновь заявил о незаконности референдума о независимости Иракского Курдистана

Запланированный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана для Анкары не значит ровным счетом ничего с правовой точки зрения, заявил в воскресенье глава правительства Турции Бинали Йылдырым.
По его словам, этот референдум "незаконен, не имеет силы и является пустым местом".
Между тем глава Иракского Курдистана Масуд Барзани твердо намерен провести референдум 25 сентября, несмотря на то, что кроме Анкары намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали как иракские парламентарии, так и иностранные государства и союзы. В частности, против его проведения выступили Иран, ЕС, США.
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