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Регион 24.09.2017 21:20

Премьер Турции вновь заявил о незаконности референдума о независимости Иракского Курдистана

Запланированный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана для Анкары не значит ровным счетом ничего с правовой точки зрения, заявил в воскресенье глава правительства Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, этот референдум "незаконен, не имеет силы и является пустым местом".

Между тем глава Иракского Курдистана Масуд Барзани твердо намерен провести референдум 25 сентября, несмотря на то, что кроме Анкары намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали как иракские парламентарии, так и иностранные государства и союзы. В частности, против его проведения выступили Иран, ЕС, США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]