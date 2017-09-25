Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 23° 27 Сен 12° 19° 28 Сен 12° 17°

Дальнее зарубежье 25.09.2017 07:40

Трамп добавил Венесуэлу, КНДР и Чад к списку стран, чьим гражданам въезд в США запрещен - СМИ

Президент США Дональд Трамп обнародовал новые ограничения на въезд в США для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена, сообщает американский телеканал CNN.

"Чад, Северная Корея и Венесуэла - новички в списке стран, на граждан которых распространяются ограничения. Новые ограничения варьируются в зависимости от страны и подразумевают поэтапный подход к введению их в действие", - говорится в сообщении.

Новые ограничения начинают действовать с 18 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, СТРАНЫ, СПИСОК


Похожие новости


США будут налаживать отношения со всеми странами, которые к этому стремятся - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]