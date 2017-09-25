Новое коалиционное правительство будет сформировано до Рождества - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что новый кабинет министров, несмотря на предстоящие сложные переговоры, будет сформирован до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько она уверена, что сможет представить новое правительство немцам, канцлер ответила: "Я вообще всегда уверена. И, кроме того, долгие годы мой девиз: за миром кроется сила".

В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны - бундестаг. По данным экзит-полл, проведенного по заказу "А-Эр-Дэ", блок ХДС/ХСС получает на выборах в парламент ФРГ 32,9%, СДПГ - 20,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5%, "Левые" - 8,9%, "Зеленые" - 8,9% голосов, остальные - 4,9%.

СМИ отмечают, что впервые с 1945 года депутатские мандаты получает партия националистического толка - АдГ, став третьей по численности фракцией.

СДПГ заявила, что отказывается создавать коалицию с блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС.