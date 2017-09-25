Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 23° 27 Сен 12° 19° 28 Сен 12° 17°

Дальнее зарубежье 25.09.2017 08:41

ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей, СДПГ - 20,5%, "Альтернативу для Германии" 12,6% - официальный предварительный результат выборов в бундестаг

По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - бундестаг - блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6%, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.

"Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За их нынешних партнеров по правительственной коалиции - социал-демократов (СДПГ) - высказались 20,5 процента проголосовавших. Обе партии понесли заметные потери в сравнении с прошлыми выборами. В 2013 году консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процентами голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент", - отмечается в сообщении.

Явка составила 76,2%, в предыдущих парламентских выборах в голосовании приняли участие 71,5% избирателей, сообщает Deutsche Welle.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


В парламенте Азербайджана высказывают недовольства антиазербайджанской кампанией в СМИ Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]