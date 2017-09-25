По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - бундестаг - блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6%, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.
"Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За их нынешних партнеров по правительственной коалиции - социал-демократов (СДПГ) - высказались 20,5 процента проголосовавших. Обе партии понесли заметные потери в сравнении с прошлыми выборами. В 2013 году консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процентами голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент", - отмечается в сообщении.
Явка составила 76,2%, в предыдущих парламентских выборах в голосовании приняли участие 71,5% избирателей, сообщает Deutsche Welle.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 148 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги и сдачи в эксплуатацию ряда соцобъектов в Сальянском районе
Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале
НДЦ Азербайджана увеличил в 2016г чистую прибыль почти в 1,9 раза
Gilan PİVOT в ноябре введет в строй предприятие по производству оросительных систем
Газпром открывает представительство в Азербайджане - вопрос согласуется советом директоров
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев совершает визит в Нефтчалинский район
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»