Две трети американцев высказались против упреждающего удара по КНДР - опрос

Против упреждающего военного удара по КНДР выступают две трети американцев, причем большинство доверяют способности военных США действовать в условиях эскалации кризиса на Корейском полуострове и не доверяют в этом вопросе президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного Washington Post и ABC News.
"Примерно три четверти американцев поддерживают более жесткие экономические санкции в отношении Северной Кореи, призванные убедить ее отказаться от ядерного оружия", - отмечается в материале, посвященном результатам опроса и опубликованном Washington Post.
Согласно данным опроса, 37% респондентов доверяют способности Д.Трампа принимать верные решения по поводу ситуации с КНДР, в то время как способности военного командования США действовать правильным образом в этом вопросе доверяют 72% респондентов.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 148 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги и сдачи в эксплуатацию ряда соцобъектов в Сальянском районе
Президент Алиев ознакомился с социальными и фермерскими объектами в Нефтчале
НДЦ Азербайджана увеличил в 2016г чистую прибыль почти в 1,9 раза
Gilan PİVOT в ноябре введет в строй предприятие по производству оросительных систем
Газпром открывает представительство в Азербайджане - вопрос согласуется советом директоров
Автобус с 20 туристами из России попал в ДТП в Анталье; погиб виновник аварии - водитель легковушки
Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат
Президент Алиев совершает визит в Нефтчалинский район
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку отметили Международный день мира. Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку торжественно подвели итоги проекта «Здравствуй, Россия!». Фоторепортаж
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит для держателей зарплатных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»