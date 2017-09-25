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Дальнее зарубежье 25.09.2017 09:17

Две трети американцев высказались против упреждающего удара по КНДР - опрос

Против упреждающего военного удара по КНДР выступают две трети американцев, причем большинство доверяют способности военных США действовать в условиях эскалации кризиса на Корейском полуострове и не доверяют в этом вопросе президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного Washington Post и ABC News.

"Примерно три четверти американцев поддерживают более жесткие экономические санкции в отношении Северной Кореи, призванные убедить ее отказаться от ядерного оружия", - отмечается в материале, посвященном результатам опроса и опубликованном Washington Post.

Согласно данным опроса, 37% респондентов доверяют способности Д.Трампа принимать верные решения по поводу ситуации с КНДР, в то время как способности военного командования США действовать правильным образом в этом вопросе доверяют 72% респондентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]